Il maestro Nicola Fiasconaro a TV2000 fa memoria dell’azienda | VIDEO

La Televisione dei Vescovi Italiani (Tv2000 – CEI) ha dedicato mercoledì 17 dicembre, nella rubrica “DI BUON MATTINO”, una lunga intervista dal titolo “Il sapore della Sicilia che ha conquistato il mondo”. Ospite in studio a Roma il maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, definito dalla emittente cattolica “voce autorevole del settore agroalimentare e portavoce della migliore produzione dolciaria Made in Sicily nel mondo”.

Nell’intervista il Maestro Fiasconaro fa riferimento al grande evento della piantumazione di due alberi di “frassino da manna“ piantati il 21 novembre scorso nei Giardini Vaticani, presenti una Delegazione delle Madonie con il Direttore dell’Orto Botanico di Palermo. Nel dialogo con i giornalisti, egli ha ricordato i legami della famiglia Fiasconaro con gli ultimi quattro Papi e con il Governatorato della Città del Vaticano. Gli inizi dell’avventura dolciaria di trent’anni addietro con il papà Mario e i successi imprenditoriali dell’azienda castelbuonese presente con la varietà dei suoi prodotti in 75 paesi del mondo. Infine non e’ mancato l’apprezzamento per tutti i dipendenti dell’Azienda che con la loro passione e la voglia di continuare a costruire nuovi traguardi, rendono visibile un sistema imprenditoriale che raccoglie consensi universali. (P.F.)