Per “Il maggio dei libri” a Petralia Sottana (PA) la presentazione del romanzo “Fragili rami”. Modera il sindaco Piero Polito

Petralia Sottana (Palermo), 29 maggio – Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17.30, presso la sala consiliare del Comune di Petralia Sottana, la presentazione del romanzo

“Fragili rami”, volume edito da Pathos Edizioni, scritto da Daniela Boarino di Torino e da Piera Sellaro, originaria di Petralia Sottana e residente a Carmagnola (Torino).

L’incontro pubblico rappresenta un’occasione di confronto tra letteratura e riflessione sui temi della fragilità e delle relazioni umane, al centro dell’opera. A moderare l’appuntamento sarà il sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, che dialogherà con le autrici approfondendo i contenuti del libro e il rapporto tra narrazione e contesto sociale.

Il volume si distingue anche per il contributo di autorevoli voci del panorama professionale e culturale: la prefazione è firmata dalla psicologa, psicoterapeuta e criminologa Antonella Baiocchi, che interverrà in collegamento nel corso dell’incontro, mentre la postfazione è a cura dell’avvocato cassazionista e scrittore Massimo Carlo Capirossi.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Petralia Sottana, si inserisce nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” e nel calendario delle attività culturali del territorio delle Madonie, con l’obiettivo di favorire momenti di dialogo e partecipazione tra istituzioni, autori e comunità locale.

In allegato: copertina del libro, locandina dell’evento, fotografie e biografie delle autrici.

L’evento è aperto al pubblico

Note biografiche

Daniela Boarino (Torino, 1960), insegnante di Italiano e Storia nelle scuole secondarie, oggi in pensione, si dedica alla scrittura e alla curatela d’arte. Autrice di racconti, ha pubblicato Gli dirò nell’antologia Racconti di donne straniere in Italia – Lingua Madre 2010 (SEB27) e Quarto piano, premiato al concorso Donne in opera della Consulta per le Pari Opportunità della Valle d’Aosta e pubblicato anche in lingua francese.

Piera Sellaro (Petralia Sottana, 1954), insegnante di Lettere oggi in pensione, vive a Carmagnola e si dedica alla scrittura, con particolare attenzione alla memoria e alle storie che attraversano epoche e contesti diversi. È autrice dei romanzi Bambine in quarta fila (2007), ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta e Settanta, ed Era così e basta, dal sole di Tripoli alla nebbia di Torino (2011), saga familiare che intreccia vicende private e grandi eventi della storia del Novecento.