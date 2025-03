Il Marzo di Minà 2025: natura, scienza e cultura in dialogo

Torna Il Marzo di Minà, il festival dedicato a Francesco Minà Palumbo, figura cardine della storia scientifica e naturalistica siciliana. Dopo il successo della prima edizione, il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo si conferma punto di riferimento per un mese di incontri, passeggiate e riflessioni che intrecciano ricerca, territorio e contemporaneità. L’edizione 2025 propone un calendario che valorizza il patrimonio culturale e ambientale delle Madonie, con appuntamenti dentro e fuori il Museo: Sabato 1 marzo ore 8,30

Passeggiate stagionali

Escursione tra Piano Catagidebbe e Contrada Frattasella in compagnia di Franco Toscano, promossa da Consulta Giovanile di Castelbuono in collaborazione con Associazione Naturalistica F. Minà Palumbo Sabato 15 marzo ore 17,30 Sala Morici – Museo Naturalistico

L’epistolario di Minà nell’era dell’Intelligenza Artificiale

Presentazione dei risultati del progetto di digitalizzazione e trascrizione dell’intero epistolario di Minà.

Incontro presso la Sala Morici, Museo Naturalistico F. Minà Palumbo Domenica 16 marzo ore 11 Agriturismo Bergi

A pranzo con Minà.

Un’esperienza culinaria tra ricerca filologica e gastronomia, esplorando il legame tra sapori tradizionali, salute e sostenibilità Info e prenotazioni: 0921 672045

info@agriturismobergi.com Sabato 22 marzo ore 17,30 Chiostro di San Francesco

Inaugurazione Te(c)la

Presentazione dell’installazione vincitrice del concorso Cassidaria Minae. Domenica 13 aprile ore 9,00 Museo Naturalistico

Aromatiche Madonie

Evento in collaborazione con IDIMED tra tour educational, una mostra curata da Franco Toscano e convegno scientifico Le aromatiche per la biodiversità, l’alimentazione, la salute e lo sviluppo del territorio. A seguire buffet di degustazioneIl calendario eventi potrebbe subire variazioni e modifiche. Approfondimenti sulle singole iniziative, con aggiornamenti e dettagli, saranno disponibili sulla pagina Facebook del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo e saranno consultabili sul sito web www.museonaturalisticominapalumbo.it

Il Marzo di Minà si conferma un laboratorio di idee e di occasioni in cui l’eredità di Minà Palumbo si rinnova nel dialogo tra scienza e comunità.

In programma nel weekend

Questo weekend due imperdibili appuntamenti per connettere storia, scienza e gusto nell’ambito del Marzo di Minà

Un fine settimana tra storia, innovazione e sapori d’altri tempi in un percorso tutto da vivere dentro e fuori il Museo Naturalistico Minà Palumbo!