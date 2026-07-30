Il medico castelbuonese Roberto Piro nell’équipe che a maggio ha salvato una bimba a Reggio Emilia

L’equipe d’urgenza della Pneumologia del Santa Maria Nuova, ospedale di Reggio Emilia. Secondo sa sinistra il dott. Piro



Sebbene il fatto risalga allo scorso maggio, riteniamo meriti di essere ricordato anche a Castelbuono. Tra i medici che hanno contribuito a salvare la vita di una bambina di un anno e mezzo all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia c’era infatti il medico originario di Castelbuono dottor Roberto Piro.

La vicenda è stata resa nota dall’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia e riportata dalla stampa locale. Una bambina di un anno e mezzo era giunta all’ospedale Santa Maria Nuova dopo aver inalato un frammento di frutta secca, una situazione particolarmente delicata che può compromettere rapidamente le vie respiratorie. Grazie al tempestivo intervento dell’équipe della Pneumologia Interventistica, la piccola è stata sottoposta a una complessa broncoscopia che ha consentito di rimuovere il corpo estraneo e di salvarle la vita. Dopo le cure, è stata dimessa in buone condizioni.

Nell’équipe che ha eseguito l’intervento figurava anche il dottor Roberto Piro, insieme al direttore della struttura Nicola Facciolongo, agli anestesisti e agli altri professionisti coinvolti nella procedura d’urgenza. Al termine dell’intervento, lo stesso dottor Piro ha richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione, ricordando che nei bambini più piccoli alimenti come frutta secca, acini d’uva interi, caramelle e gomme da masticare possono rappresentare un serio rischio di inalazione e che è fondamentale prestare la massima attenzione durante i pasti.