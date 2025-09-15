“Il Meraviglioso Teatro del Cosmo”: Astronomia, Musica e Arte in scena a Cefalù

Mercoledì 18 settembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù ospiterà l’evento «Il Meraviglioso Teatro del Cosmo», una serata di divulgazione scientifica aperta al pubblico, organizzata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, sede IASF Palermo, in occasione dell’11ma edizione del congresso internazionale Microquasar Workshop

Mercoledì 18 settembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Comunale Salvatore Cicero di Cefalù sarà il palcoscenico dell’evento dal titolo «Il Meraviglioso Teatro del Cosmo», una serata di divulgazione scientifica che intreccia astronomia, musica, arte e poesia.

Ad aprire la serata sarà il poeta Filippo Culotta. Cefaludese, sposato da 55 anni, con due figli, tre nipotine e una carriera trascorsa nell’aeronautica militare, sul palco Culotta intratterrà i partecipanti con un reading di alcuni dei suoi componimenti a tema astronomico. Tra questi c’è l’opera «l’Universu e lu pinsieru»: venti quartine di ottonari che raccontano di come in fondo il pensiero e l’universo siano simili: entrambi sconfinati e inesplorati.

A seguire andrà in scena la conferenza-spettacolo «Storie di soli e di lune» di e con Angelo Adamo. Divulgatore, musicista, illustratore e ricercatore INAF/IASF Palermo, Adamo si esibirà in un vero e proprio happening di divulgazione: accompagnato dal performer Renato Miritello (canto armonico, marranzano), reciterà monologhi tratti dai suoi libri, eseguirà brani musicali al pianoforte e all’armonica tratti dai suoi CD, e proietterà fumetti e illustrazioni da lui realizzati, accompagnando il pubblico in un viaggio multidimensionale tra scienza, musica e immaginazione.

«Il Meraviglioso Teatro del Cosmo» è un evento organizzato dall’INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo nell’ambito dell’11ma edizione del congresso Microquasar Workshop, pensato per promuovere un dialogo tra scienza, territorio e linguaggi della conoscenza.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.