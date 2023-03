Il miele di Sulla bio “Le delizie dei Bergi” il miglior miele a livello internazionale

Grandi riconoscimenti per l’azienda “Le delizie dei Bergi” che si è messa in gioco, partecipando al Concorso Internazionale “Biol Miel 2022”. Ancora una volta la laboriosa Ape nera sicula e le essenze floreali tipiche del territorio Madonita hanno dato frutto, determinando l’aggiudicazione del titolo di miglior miele di Sulla in assoluto a livello internazionale e confermando la medaglia d’oro per il miele Millefiori!

Al concorso sono stati ammessi i campioni di oltre 220 mieli biologici, di cui 85 di produzione italiana e 140 di produzione estera certificati ai sensi della normativa europea.