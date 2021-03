Il mio amico Tobìa. Il nuovo libro di Francesco Licciardi

È stato pubblicato proprio in questi giorni, da Youcanprint, l’ultimo libro di Francesco Licciardi dal titolo “Il mio amico Tobìa”. Dopo “Anime tra le stelle” e “Chi sogna cambia il mondo” l’eclettico artista castelbuonese si cimenta in una nuova opera letteraria dedicando i suoi sforzi al pubblico dei più piccoli. La storia vede protagonisti Cristian, un bambino di nove anni e Tobìa il suo cucciolo di beagle. I due amici si ritroveranno a vivere un’avventura straordinaria sospesa tra la realtà e la fantasia, lungo quel confine invisibile che solo il cuore sensibile di un bambino è capace di oltrepassare.

Francesco Licciardi, siciliano, classe 1983. Vive a Castelbuono, in provincia di Palermo. Maestro d’Arte Applicata, si dedica alla pittura e all’organizzazione di eventi d’arte. Nel 2014 una delle sue opere viene ammessa a partecipare alla II Biennale di Palermo.

Artista eclettico e a tutto tondo, nel 2015 pubblica il suo primo romanzo, “Anime tra le stelle”, riscuotendo un grande successo e ricevendo ottimi consensi da parte dei numerosi lettori.

Nel novembre 2018 pubblica la sua seconda opera dal titolo “Chi sogna cambia il mondo”, una raccolta di poesie. Dal 2017 è promotore del concorso internazionale d’arte pittorica “Castelbuono Cuore d’Artista”. Le sue opere pittoriche, recensite da Antonello Blandi, Paolo Levi, Stefania Bison e da altri critici di fama internazionale, hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti e si trovano attualmente a Pittsburgh (USA) Parigi, Milano, Cremona, Genova, Verona, Caltanissetta, Palermo e in diversi comuni della Sicilia. Alcune di esse sono oggi di proprietà di Giuseppe Tornatore, Totò Cascio, Enrico Intra, Laura Giordano, del Centro Paolo Borsellino di Palermo e di SKODA AUTO ITALIA.

”Il mio amico Tobìa” è disponibile in forma cartacea su Mondadori Store, La Feltrinelli, IBS e su tutti gli altri store on line e su ordinazione in qualsiasi libreria d’Italia.