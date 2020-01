Il mistero si infittisce, altro cadavere di un sub recuperato a Termini Imerese

Si tratta del terzo ritrovamento in pochi giorni: i primi due sono stati ritrovati a Cefalù e a Castel di Tusa (provincia di Messina). Il corpo senza vita ancora non è stato identificato. Indagano i carabinieri: si segue la pista del traffico di droga

Il rinvenimento è stato fatto questa mattina in contrada Ginestra, a Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri. In attesa dell’intervento del medico legale non è stato possibile identificare né stabilire il sesso del sub. E’ il terzo sub trovato in zona negli ultimi giorni. Tutti e tre ancora senza identità. I primi due sono stati recuperati nella zona di Cefalù e l’altro a Castel di Tusa.

(Fonte PalermoToday.it)