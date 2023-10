Il Movimento Democratici per Castelbuono vuole tornare a riflettere sulla piaga del femminicidio

Dall’1 gennaio al 17 settembre 2023 ci sono stati 236 omicidi volontari, con 80 vittime donne, di cui 65 uccise in ambito familiare/affettivo. Tra loro, 41 sono state ammazzate dal partner o dall’ex partner. Nei primi Anni Novanta c’erano circa cinque uomini uccisi per ogni vittima donna; nel 2021 il rapporto è sceso a 1,6. Numeri dietro i quali ci sono vite di donne con il loro patrimonio di storie, speranze e progetti orrendamente spezzati: non basta dire “basta”. Troppo facile e inutile.

E la cosa che dovrebbe ulteriormente allarmarci è che il 41% degli uomini maltrattanti, tra cui gli autori di femminicidi, ha tra i 18 e i 35 anni.

Facciamo nostra la domanda che si pone il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia: «Perché questi giovani adulti non rispettano la diversità di genere e quindi la libertà di autodeterminazione di una donna?». Sempre il Magistrato spiega la risposta in due punti: «Il patriarcato sopravvive nelle famiglie e quel cambio culturale di cui si parla tanto anche nelle scuole non riesce ad attecchire». E noi aggiungiamo: gli uomini non riconoscono un problema di genere, non parlano mai – o molto raramente – tra di loro delle “patologie” dei loro rapporti con le donne e se affrontano il problema dei femminicidi – e questo sì, lo fanno spesso – è sicuramente per condannare l’atto ma quasi mai per interrogarsi sulle loro responsabilità.

I relatori dell’incontro saranno: il dottore Vincenzo Schillaci, assistente sociale e già apprezzato dirigente presso gli uffici comunali per i servizi sociali, l’avvocato Giuseppe Canzone, penalista da molto tempo impegnato nella difesa di vittime di violenza, la professoressa Antonella Bozzaotra, psicologa e psicoterapeuta, presidente dell’ordine degli psicologi di Napoli, referente del progetto “Oltre la violenza”, centro ascolto e intervento per autori di violenza di genere istituito dal Direttore Generale della ASLNapoli1Centro, referente per il contrasto alla violenza di genere del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e ne coordina la task force.

L’invito è dunque a partecipare all’incontro che si terrà domenica 15 ottobre, alle ore 17.00 nell’aula consiliare del Comune di Castelbuono.

Movimento Democratici per Castelbuono