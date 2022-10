Il Museo Civico Castelbuono con Ospedale “Buccheri La Ferla” Fatebenefratelli di Palermo per la promozione del corso di formazione in FAD Asincrona 

Ascolta l'articolo

Il Museo Civico Castelbuono collabora con l’Ospedale “Buccheri La Ferla” Fatebenefratelli di Palermo per la promozione del corso di formazione in FAD Asincrona sul “Metodo Artistico Transdisciplinare nella cura dei pazienti cronici”.

Tale iniziativa congressuale costituirà l’evento conclusivo del progetto PDTA FIBROMIALGIA. Appropriatezza clinica, strutturale ed operativa nella diagnosi precoce e nella dei pz. Con sindrome fibromialgica. Formatori esperti del settore cultura e salute approfondiranno contenuti in materia di medicina narrativa, metodologia visual thinking strategies (VTS), sistemi complessi, transdisciplinarietà, stress e PNEI, stress e approccio alla cura, formazione del personale medico attraverso le Medical Humanities. Tra i relatori interviene Laura Barreca, Direttrice Museo Civico Castelbuono con il tema “Museo Bene Comune. La cultura per il benessere e il miglioramento della qualità di vita del territorio”

💻 L’evento si svolgerà in modalità solo asincrona e avrà la durata di 10 ore, con 10 crediti ECM per 500 partecipanti medici, da fruire gratuitamente dal 1 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Il corso sarà fruibile a tempo indeterminato da tutti, senza crediti ECM (medici, pazienti, caregivers), con ingresso come ospite.

Registrazioni su: https://fad.scientificorganizingservice.com/