Il Museo Civico di Castelbuono partecipa a Gibellina Photoroad/ Open Air & Site-Specific Festival

Domenica 6 luglio 2025 alle ore 18

Fondazione Orestiadi, Baglio di Stefano, Gibellina (Tp)

Presentazione di due album fotografici: Il viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi e

Paesaggi, memorie, astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di partecipare al Gibellina Photoroad/ Open Air & Site-Specific Festival 2025 organizzato da Associazione On Image, con la presentazione di due album fotografici che mettono al centro la Sicilia e lo sguardo di due grandi autori: Il viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi e Paesaggi, memorie, astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella, entrambi a cura di Valentina Bruschi e editi da Palermo Publishing.

L’incontro si terrà domenica 6 luglio alle ore 18.00 presso la Fondazione Orestiadi – Baglio di Stefano a Gibellina. Interverranno oltre alla curatrice, Valentina Bruschi, la direttrice del Museo Laura Barreca, la responsabile dei progetti partecipativi Maria Rosa Sossai e l’editrice Michela Palermo, fondatrice di Palermo Publishing. I due volumi sono realizzati nell’ambito di due diverse edizioni dell’Avviso pubblico Strategia Fotografia promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura: nel 2022 per Paesaggi, memorie, astrazioni. La Sicilia di Melo Minnellae nel2024 per Il viaggio in Sicilia di Lisetta Carmi.

La presentazione di questo album anticipa l’esposizione delle sette fotografie di Lisetta Carmi acquisite dal Museo Civico di Castelbuono, che saranno presentate al pubblico a partire dalla fine del mese di luglio, all’interno del nuovo percorso espositivo della sezione di arte contemporanea, recentemente riallestita per accogliere le opere di più recente acquisizione.