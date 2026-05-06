Il Museo Civico di Castelbuono primo classificato al Premio Economico 2026 della Fondazione Italia Patria della Bellezza

Il Museo Civico di Castelbuono si classifica al primo posto tra oltre 270 candidature, aggiudicandosi il Premio Economico 2026 della Fondazione Italia Patria della Bellezza di Milano, del valore di 20.000 euro. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito del bando dedicato alla comunicazione strategica e al branding per progetti di valorizzazione culturale e territoriale.

Un risultato che rappresenta l’esito di un percorso articolato, costruito attraverso mesi di lavoro condiviso, confronto e sperimentazione, fondato su una visione precisa del ruolo contemporaneo delle istituzioni museali.

Il progetto premiato: “Il Museo Disponibile – Abbecedario Civico”

Il progetto che ha convinto la giuria si chiama “museo disponibile” con alla base un’idea chiara: il museo come attivatore di processi, luogo di relazione e di costruzione culturale non verticistica, dove le persone diventano parte attiva nella narrazione e nella produzione di contenuti.

Al centro del progetto vincitore c’è il progetto educativo Abbecedario Civico: una piattaforma multimediale permanente — online e onsite —dove sarà la comunità stessa a narrare il museo.

Il progetto prende avvio da un percorso educativo promosso dal Dipartimento Educazione del Museo, che ha coinvolto le studentesse del Liceo Scientifico di Castelbuono, sperimentando una nuova modalità di racconto: affidare alla comunità stessa la narrazione del museo. L’Abbecedario Civico si configura come una piattaforma accessibile, diffusa e inclusiva, i cui contenuti possono essere progressivamente, e infinitamente, implementati attraverso un patto di collaborazione tra museo e comunità.

Un’opera aperta, in continua evoluzione realizzata anche con il supporto di TAP-Tutoring e Accompagnamento Progetti, iniziativa realizzata nell’ambito di Dicolab. Cultura al digitale, il programma formativo promosso dal Ministero della Cultura–Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

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