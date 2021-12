Il Museo Civico di Castelbuono tra gli 11 progetti vincitori dell’Italian Council 10

Selezionato tra 171 candidati, c’è anche il Museo Civico di Castelbuono tra gli 11 vincitori della decima edizione di Italian Council, Ambito 1, dedicato al finanziamento di progetti culturali legati alla Committenza internazionale e acquisizione di opere d’arte | Sezione I (Produzione e acquisizione di opere con relativa promozione internazionale ).

In particolare il progetto del Museo Civico in collaborazione con Southbank Centre (Londra, UK) ha come titolo “Alkestis” con il coinvolgimento dell’artista Beatrice Gibson. E’ stato finanziato per 141.000 euro, con lo scopo di produrre nuove opere d’arte contemporanea.

Un prestigioso riconoscimento alle attività portate avanti dal direttore del Museo Civico Laura Barreca in particolare sul fronte della promozione dell’arte e della ricerca artistica, critica e curatoriale.