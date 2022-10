Il Museo Civico di Castelbuono vince l’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022

Ascolta l'articolo

Promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con il progetto Paesaggi, Memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella

Paesaggi, Memorie e astrazioni. La Sicilia di Melo Minnella” è un progetto del Museo Civico di Castelbuono a cura di Valentina Bruschi, che sarà realizzato grazie al sostegno dell’avviso pubblico Strategia Fotografia 2022 promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto prevede l’acquisizione da parte del Museo Civico di Castelbuono, di un corpus di 30 opere fotografiche originali in bianco e nero su carta fotografica baritata dell’autore siciliano Carmelo (detto Melo) Minnella (Mussomeli, 1937, vive a Palermo), considerato dalla critica uno dei più importanti fotografi della sua generazione.

Strategia Fotografia 2022 ha l’obiettivo di potenziare le azioni istituzionali a sostegno della fotografia creando nuove opportunità per i soggetti che operano nel settore e rafforzandone l’identità e la visibilità anche a livello internazionale. Si propone, inoltre, di favorire strategie di sistema che mettano in rete le realtà operanti nel campo della fotografia in Italia e di sostenere azioni e progetti di valenza nazionale e internazionale per l’incremento, la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo della fotografia contemporanea