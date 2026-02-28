Il Museo della Targa Florio di Collesano accoglie nuovi cimeli di Nino Vaccarella e completa le tre targhe in bronzo delle sue storiche vittorie

Si arricchisce ulteriormente il patrimonio del Museo della Targa Florio di Collesano grazie alla donazione di nuovi e prestigiosi reperti appartenuti a Nino Vaccarella, figura leggendaria dell’automobilismo sportivo e simbolo indiscusso della Targa Florio.

I materiali, concessi dal figlio Giovanni Vaccarella per essere conservati ed esposti al pubblico, consolidano il legame profondo tra il “Preside Volante” e la corsa più antica del mondo, rafforzando al contempo il ruolo del Museo quale presidio culturale e luogo identitario della memoria madonita.

La donazione è stata effettuata da Giovanni Vaccarella, da sempre vicino al Museo e alla comunità di Collesano. Un rapporto autentico e duraturo che affonda le radici nella storia stessa dell’istituzione: Nino Vaccarella, Cittadino Onorario di Collesano dal 1965, fu infatti cofondatore del Museo e ne ricoprì la carica di Presidente Onorario, contribuendo in maniera determinante alla sua nascita e alla sua crescita.

La vetrina dedicata al Campione palermitano si arricchisce oggi di materiali di altissimo valore sportivo, culturale e simbolico:

i guanti e il sottocasco utilizzati tra il 1965 e il 1975;

il casco del 1965, simbolo della prima vittoria alla Targa Florio in coppia con Lorenzo Bandini sulla Ferrari P2, indossato anche in competizioni leggendarie come la 24 Ore di Le Mans e il Nürburgring;

il casco integrale del 1975, con cui Vaccarella conquistò la sua terza e ultima Targa Florio, in coppia con Arturo Merzario su Alfa Romeo;

due suggestivi diorami del 1965 e del 1967, tra cui quello realizzato da Calogero Sperandeo che raffigura l’edizione del 1967 con la Ferrari P4 n. 224;

un quadro celebrativo delle tre vittorie (1965, 1971, 1975);

modellini in scala delle vetture protagoniste delle sue imprese;

coppe, targhe commemorative e Oscar attribuiti da importanti istituzioni sportive.

Tra i cimeli più significativi, la coppa consegnata dalla madre di Ignazio Giunti a Nino Vaccarella in occasione della Targa Florio del 1971, quando conquistò la pole position.

Alle targhe in bronzo del 1971 e del 1975 si aggiunge quella del 1965, già esposta dal 27 giugno 2004, giorno dell’inaugurazione del Museo della Targa Florio di Collesano, completando così il trittico delle tre storiche vittorie del Campione alla Targa Florio.

Nel percorso di crescita e consolidamento del Museo, un ruolo centrale è svolto dal Direttore e Conservatore Michele Gargano, la cui opera rappresenta un esempio di dedizione, competenza e visione culturale. Con instancabile impegno, rigore storico e profonda sensibilità istituzionale, Gargano ha saputo trasformare il Museo in un autentico centro di memoria attiva, capace non solo di custodire cimeli di straordinario valore, ma di raccontarli e contestualizzarli con autorevolezza e passione.

La sua azione costante ha rafforzato il prestigio dell’Istituzione, consolidando rapporti di fiducia con famiglie, collezionisti e protagonisti della storia della Targa Florio. Grazie alla sua guida, il Museo non è soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo vivo di ricerca, divulgazione e identità territoriale, punto di riferimento per studiosi, appassionati e nuove generazioni. La dedizione di Michele Gargano testimonia come la cura della memoria sia un atto di responsabilità civile e amore per il proprio territorio.

Dichiarazione del Conservatore, Michele Gargano

«Con questa donazione si completa idealmente un percorso di memoria iniziato oltre vent’anni fa. La vetrina dedicata a Nino Vaccarella non è soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo simbolico che racconta la storia di un uomo, di un territorio e di una passione che continua a vivere.

Ogni oggetto custodito nel Museo rappresenta un frammento di identità collettiva. I caschi, le targhe in bronzo, le coppe parlano di sacrificio, orgoglio e appartenenza. Giovanni Vaccarella, che ringraziamo con sentimenti di profonda stima e gratitudine, con questo gesto generoso rinnova un legame profondo con Collesano e consegna alle nuove generazioni un patrimonio di valori prima ancora che di ricordi.»

Dichiarazione di Giovanni Vaccarella

«Oggi desidero esprimere, con profonda emozione e sincera gratitudine, il mio ringraziamento al Museo della Targa Florio e al Comune di Collesano, una comunità che nel tempo ha dimostrato di essere sempre vicina a mio padre, non solo come grande campione, ma soprattutto come uomo.

Ringrazio sentitamente il Sindaco Tiziana Cascio e tutta l’Amministrazione Comunale per l’attenzione, il rispetto e l’affetto che hanno sempre riservato alla memoria di mio padre. La loro presenza costante testimonia quanto il suo ricordo sia ancora vivo e profondamente radicato in questa terra.

Ho voluto donare alcuni reperti personali di mio padre al Museo della Targa Florio di Collesano affinché possano essere custoditi qui, nel luogo che più di ogni altro rappresenta la sua storia, le sue vittorie e il legame indissolubile con la sua gente. È un gesto che nasce dal cuore, con l’intento di condividere con tutti un patrimonio che appartiene non solo alla nostra famiglia, ma all’intera comunità.

Un ringraziamento speciale va all’amico Direttore e Conservatore Michele Gargano per la grande disponibilità, la sensibilità e l’impegno dimostrati.

Infine, desidero abbracciare idealmente tutta la cittadinanza di Collesano, che negli anni ha continuato a ricordare mio padre con affetto sincero, celebrandone le vittorie e standogli vicino con rispetto e calore umano. Sapere che il suo ricordo vive ancora nei cuori della sua gente è per me motivo di grande conforto e orgoglio. Grazie, Collesano, per non aver mai smesso di voler bene a mio padre.»

Dichiarazione del Sindaco di Collesano, Tiziana Cascio

Come Sindaco di Collesano e Presidente del Museo della Targa Florio di Collesano, esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dal Conservatore Michele Gargano, che con competenza, passione e visione continua a rafforzare il ruolo del Museo come luogo centrale di memoria, identità e divulgazione della storia della Targa Florio.

Un sentito ringraziamento va a Giovanni Vaccarella per la generosità e la costante vicinanza dimostrate nei confronti del Museo e della comunità di Collesano, attraverso una donazione di straordinario valore storico e simbolico che arricchisce ulteriormente il racconto umano e sportivo del Professore Nino Vaccarella.

L’Amministrazione comunale è impegnata a proseguire con determinazione un percorso di crescita e sviluppo del Museo, affinché possa disporre di spazi sempre più adeguati a valorizzare un patrimonio di cimeli e testimonianze di eccezionale valore, in particolare quelli legati alla figura e all’eredità sportiva e umana del Professore Nino Vaccarella, oggi custoditi con cura e destinati a continuare ad arricchire nel tempo il racconto della Targa Florio e la storia di Collesano.

Il Museo della Targa Florio di Collesano, con il Conservatore Michele Gargano, e l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Tiziana Cascio, esprimono un sentito ringraziamento a Giovanni Vaccarella per la generosa donazione e per la costante vicinanza dimostrate verso l’Istituzione museale.

Con questa ulteriore acquisizione, il Museo rafforza la propria missione di conservazione e divulgazione culturale, confermandosi centro attivo di memoria storica e punto di riferimento per studiosi, appassionati e visitatori. La figura di Nino Vaccarella continua così a vivere tra le sale del Museo, ricordando che la Targa Florio non è soltanto una corsa automobilistica, ma un patrimonio di valori, identità e appartenenza che unisce generazioni nel segno dell’orgoglio siciliano.