Il Museo della Targa Florio di Collesano guarda al 2022 tra Turismo, Sport, Cultura, ed Enogastronomia

Il Museo della Targa Florio di Collesano guarda al 2022 tra Turismo, Cultura, Sport, ed Enogastronomia. Saranno numerosi i “Raduni” che faranno tappa a Collesano alla scoperta dei tesori della Targa Florio.

Il Museo inaugurerà il programma del “Calendario Eventi” 2022 Lunedì 25 Aprile alle Ore 15:00.Giungeranno in visita il Lancia Fulvia Club Palermo, in Tour” In Sicilia sulle orme dei Florio” con il patrocinio del Lancia Fulvia Club, nell’ambito dei festeggiamenti del 50esimo dello storico marchio. Il Conservatore Michele Gargano con rinnovato entusiasmo ha esordito: pronti a ripartire con tanti progetti.

Il dato positivo è che c’è grande interesse in vista dell’allentamento delle restrizioni che negli ultimi due anni hanno di fatto impedito l’organizzazione di molte manifestazioni. Come CDG del Museo stiamo definendo il calendario degli eventi che promuoveremo, dove orbiteranno tanti gruppi di visitatori stranieri e Club Internazionali. inoltre sappiamo che se ne aggiungeranno molti altri organizzati nel secondo semestre dell’anno.

Il 2022 sarà l’anno della definitiva ripartenza, questo è l’auspicio, e c’è tanta voglia di aggregazione, per gli eventi, siano essi Culturali, Sportivi ed Enogastronomici, che garantirà la più ampia visibilità.

