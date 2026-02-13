Il Museo Naturalistico “Minà Palumbo” di Castelbuono presenta “Il Marzo di Minà” 2026. Festival dedicato alla figura di Minà Palumbo

28 febbraio – 29 marzo 2026

Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, Piazza S. Francesco, 3, 90013, Castelbuono, PA

Il Museo Naturalistico “Minà Palumbo” di Castelbuono è lieto di presentare in occasione della ricorrenza del Darwin Day, “Il Marzo di Minà”, rassegna culturale primaverile interamente dedicata alla figura di Francesco Minà Palumbo, pioniere degli studi naturalistici siciliani dell’Ottocento.

Il programma assume la forma di un festival per la natura multidisciplinare delle attività proposte.

Escursioni naturalistiche, mostre d’arte, laboratori scientifici, conferenze-spettacolo, cacce al tesoro, visite guidate e workshop costruiscono un percorso che mette in relazione natura, scienza e cultura, nel solco della visione di Minà Palumbo, capace di unire rigore scientifico, conoscenza del territorio e apertura al sapere.

La rassegna si rivolge a famiglie, studiosi, appassionati di scienza e di natura e propone molteplici letture del patrimonio naturalistico e culturale delle Madonie.



Natura, scienza e cultura in dialogo

In collaborazione con il Club Unesco Madonie, il programma si apre con un’escursione naturalistica dedicata alla memoria del prof. Pietro Mazzola, a due anni esatti dalla scomparsa, uomo fondamentale per la nascita e lo sviluppo del museo e figura di riferimento per gli studi botanici e per la conoscenza scientifica del territorio siciliano e madonita in particolare.

La rassegna prosegue con l’inaugurazione della mostra “Vedere Foglia”, a cura di Angelo Garoglio e Antoine Giardina, realizzata in collaborazione con la Fondazione Sehen di Rivoli: un percorso espositivo che mette in dialogo osservazione scientifica e sguardo estetico attraverso pannelli fotografici ed exsiccata botanici, strumenti di studio e dispositivi di narrazione della biodiversità vegetale. La mostra, a cura di Angelo Garoglio e Antoine Giardina, è visitabile fino a fine aprile 2026.

Il calendario del Marzo di Minà 2026 prosegue con incontri, laboratori, esperienze e momenti di degustazione che scandiscono tutti i fine settimana di marzo. Le attività si svolgono secondo modalità differenti — accesso libero o su prenotazione — specificate di volta in volta nelle schede dei singoli appuntamenti.

Per tutta la durata del festival, il Museo Minà Palumbo accoglie anche una sezione di installazioni temporanee.

Videonarrazione, ricerca scientifica e sperimentazione digitale, dedicate alla figura e all’eredità di Minà Palumbo.

In mostra:

Ancidde, il videodocumentario di Mattia Coco (Collettivo Rewild Sicily) sulle barriere che imbrigliano il fiume Pollina e sulle conseguenze.

Il trailer del documentario “Tra natura e conoscenza: l’eredità viva di Francesco Minà Palumbo” a cura del videomaker pakistano Azham Kahn, nell’ambito delle attività di laboratorio in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo; “Paesaggio con figura. La vita di Minà Palumbo”, documentario storico del regista Giovanni Massa e il video didattico-divulgativo “L’epistolario di Minà. L’Internet del XIX secolo” realizzato tramite l’intelligenza artificiale “NotebookLM” da Michele Spallino.

PROGRAMMA EVENTI

Il Marzo di Minà 2026

Sabato 28 febbraio ore 8:30

Escursione naturalistica in memoria del prof. Pietro Mazzola

in collaborazione con Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie

Domenica 1 marzo ore 11:00

Vedere foglia – Opening

Mostra di foglie ed exsiccata in collaborazione con la Fondazione Sehen

Sabato 7 marzo ore 17:30

La grandezza dell’infinitamente piccolo

Laboratorio-conferenza di microscopia a cura di Francesco Toscano

Sabato 14 marzo ore 17:30

Il riflesso del Maestro. Luigi Failla Tedaldi

Con Attilio Carapezza, Fabio Lo Valvo e altri

Domenica 15 marzo ore 9:30

Le Passeggiate dell’invisibile: Grande Caccia al Tesoro

A cura di U’Game. In collaborazione con Museo Civico di Castelbuono e Il Cinghiale e la Balena APS

Info e prenotazioni: ilcinghialeelabalena@gmail.com

Sabato 21 marzo ore 17:30

La selva oscura e la divina foresta

Conferenza-spettacolo con Trifone Gargano, a cura dell’associazione Rami d’Oro

Domenica 22 marzo

Giornate FAI di primavera

Visite gratuite guidate a cura degli studenti e studentesse dell’IIS L. Failla Tedaldi di Castelbuono. In coll. con Gruppo FAI Castelbuono

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo

Luce e natura

Laboratorio di Cianotipia con Stefano Minutella e Francesco Norata.

A cura di Social Green Hub e South Working Castelbuono

Iscrizioni: 3331796322

Domenica 29 marzo ore 10:30

Amici delle Api, amici del pianeta

Incontri, laboratori e assaggi

In collaborazione con Comuni amici delle api, Agriturismo Bergi, Arturo Genduso

Informazioni

Museo Naturalistico “Minà Palumbo”

Piazza San Francesco 3, Castelbuono (PA)

museonaturalisticominapalumbo.it

Tel: 0921/677174

Mail: museonaturalistico@comune.castelbuono.pa.it