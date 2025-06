Il nuovo Bar del Museo: cultura, socialità e bellezza nel Chiostro di San Francesco

Dopo alcuni mesi dedicati all’adeguamento, il Bar del Museo – caffè naturalistico inaugura ufficialmente la nuova gestione con un progetto che mira a restituire centralità e vitalità a uno dei luoghi più suggestivi di Castelbuono: il Chiostro di San Francesco.

Pensato per offrire un servizio ai visitatori del Museo e agli utenti del Coworking, il Bar del Museo si appresta a ricoprire un ruolo ancor più rilevante in vista della prossima riapertura del Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”. Il museo tornerà presto ad accogliere il pubblico con un allestimento rinnovato e contemporaneo, progettato per coinvolgere grandi e piccoli.

Il bar rappresenta un naturale prolungamento di questa esperienza museale: uno spazio dove sostare, riflettere e condividere, immersi nella tranquillità del Chiostro.

Già durante la stagione invernale, il Chiostro di San Francesco si è trasformato in qualcosa di più di una semplice caffetteria. Oggi è un luogo vivo, in cui il caffè si intreccia alla cultura, l’aperitivo incontra la musica e ogni incontro diventa un’occasione di socialità e immaginazione.

L’atmosfera che si respira nel Chiostro è unica: tra i profumi delle antiche colonne, le luci calde del tramonto e le note musicali in sottofondo, il bar invita alla lentezza, al dialogo e all’ascolto. Più che un servizio, un’esperienza.

Il Bar del Museo si propone anche come laboratorio di idee, punto di riferimento per chi vive Castelbuono con curiosità e partecipazione. In questa prospettiva, oltre a sostenere numerosi eventi culturali – soprattutto nel periodo estivo – propone due appuntamenti settimanali già diventati piccoli rituali per chi frequenta il Chiostro:

Venerdì Chill – Ogni venerdì, dalle 19:00 all’01:00, selezioni musicali ricercate e atmosfere rilassate per iniziare il weekend con bellezza e leggerezza.

– Ogni venerdì, dalle 19:00 all’01:00, selezioni musicali ricercate e atmosfere rilassate per iniziare il weekend con bellezza e leggerezza. Mercoledì Together – Ogni mercoledì, dalle 19:00 all’01:00, serata dedicata agli incontri, al dialogo e alla buona musica per vivere il Chiostro in modo autentico e conviviale.

A rendere ancora più speciale il momento dell’aperitivo, tutti i giorni dalle 18:30 alle 20:30, è prevista una promozione: la prima consumazione è offerta a metà prezzo su qualsiasi scelta del menu. Un invito semplice per godere, sorso dopo sorso, della magia del Chiostro.

L’obiettivo della nuova gestione è trasformare il Bar del Museo in un punto d’incontro privilegiato per la comunità castelbuonese e in una tappa imprescindibile per i visitatori desiderosi di conoscere il volto più autentico e accogliente del paese.

Anche per la stagione estiva, il Bar del Museo sarà partner entusiasta degli eventi che animeranno il Chiostro di San Francesco. Ecco alcuni dei festival in programma:

27–30 giugno – DiVino Festival

– DiVino Festival 3–5 luglio – Teatro Festival

– Teatro Festival 1–2 agosto – Musaic On

– Musaic On 3–6 agosto – Castelbuono Classica

– Castelbuono Classica 7–10 agosto – Ypsigrock Festival

– Ypsigrock Festival 26–29 agosto – StraTeatro

Un’estate di cultura, musica e bellezza, vissuta nel cuore pulsante del Chiostro.