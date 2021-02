Il Parco delle Madonie capofila del progetto europeo VR@GeoPark

Petralia Sottana – L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) ha comunicato che la Comunità Europea ha approvato la candidatura dell’Ente Parco delle Madonie ad ente capofila per la realizzazione del progetto “VR@Geoparks”.

Il progetto, prevede un budget di Euro 227.801,00 e sarà sviluppato per mezzo di partnership internazionale composta da sette diverse istituzioni di sei paesi: Italia, Ungheria, Polonia, Croazia, Turchia, Portogallo, con due enti appartenenti alla rete mondiale dei Geopark Unesco (Madonie e l’Holly Cross Geopark – Polonia), tre istituzioni scolastiche, che ricadono in aree di geoparco, un’azienda che svilupperà una applicazione fruibile da dispositivi smartphone e tablet chiamata “VR @ Geoparks App” e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, gruppo di lavoro Rural del Dipartimento AGRARIA, che lavorerà alla creazione di un dataset in 3D delle aree del Madonie Geopark attraverso il rilievo tramite dispositivi ad alta tecnologia (Droni e Laser Scanner).

“L’approvazione del progetto – spiega il presidente Angelo Merlino – è importante, specie in questo periodo di pandemia dove sia il sistema scolastico che il settore del turismo, settore importante per l’intera attività del Parco delle Madonie, sono in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Il progetto prevede la realizzazione di risorse utili per l’apprendimento a distanza da utilizzare, ad esempio, in geografia, scienze naturali o storia. Offriremo una immersione virtuale in un geosito unico per le sue straordinarie bellezze: il Parco delle Madonie che sarà così visitabile da qualsiasi luogo del globo in maniera molto attraente, grazie alla realtà virtuale e aumentata. Queste tecnologie permetteranno di creare una serie infinita di possibilità che gli interessati possono sperimentare e che il Parco deve necessariamente sfruttare. Il progetto VR@Geoparks fornirà la cornice per soddisfare il lavoro necessario formando gli insegnanti e il personale del Madonie Geopark in Sicilia e dell’Holly Cross Geopark in Polonia.

Speriamo che questo nostro progetto rappresenti una fonte di ispirazione per altri geoparchi e scuole così che possano essere create nuove geo-app virtuali”.Il progetto intende promuovere, attraverso le istituzioni scolastiche, i vantaggi dell’e-learning di alta qualità con l’obiettivo di fornire agli insegnanti la conoscenza e gli strumenti della realtà virtuale necessari, fornendo loro le competenze necessarie per includere i Geoparchi come punti dove poter fare crescere le conoscenze e sperimentare nuove attività. Tra gli obiettivi del progetto anche il miglioramento dell’apprendimento ed il coinvolgimento degli studenti offrendo loro nuove risorse in realtà virtuale e aumentata che contribuiranno a sensibilizzarli anche alle tematiche legate ai geoparchi e alla promozione della sostenibilità. Questo progetto intende promuovere l’educazione inclusiva, nel solco del Progetto “Break the limit”, il turismo oltre le barriere.