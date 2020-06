Il Partito Animalista Europeo ancora contro il Comune di Castelbuono. Chiesta la revoca di un’ordinanza di affidamento randagio

Dopo aver richiesto al Comune di Castelbuono il blocco della movimentazione dei cani randagi dal canile di Isnello a una struttura di Trabia e l’accesso agli atti praticamente di tutta la documentazione inerente la gestione dei randagi nel territorio comunale, il Partito Animalista Europeo guidato dal noto animalista Enrico Rizzi ci invia una nuova diffida, sempre indirizzata al Comune di Castelbuono, dove viene richiesta la revoca immediata di un’ordinanza di affidamento di un cane randagio, che a dire del legale del Sig. Rizzi, sarebbe totalmente illegittima poiché all’animale non è stato inserito il microchip, previsto per legge. In basso il testo integrale dell’atto di diffida.