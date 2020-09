“Il PD ascolta la scuola”. Il circolo PD di Castelbuono chiede incontro ai dirigenti delle scuole di Castelbuono

Il Partito Democratico è convinto che la qualità della scuola e il diritto allo studio sono essenziali per affermare il principio delle pari opportunità e per riattivare l’ascensore sociale nella nostra Società.

L’anno scolastico che tra 2 settimane si appresta ad iniziare sarà, per le note vicende Covid-19, certamente problematico e non privo di criticità.

Per tale ragione abbiamo chiesto un incontro ai Dirigenti Scolastici per metterci all’ascolto delle loro necessità per le quali, fin da ora, assicuriamo la nostra attenta partecipazione nonché’ la nostra iniziativa politica.

In basso le due note inviate ai dirigenti scolastici