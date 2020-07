Il PD Castelbuono incontra lavoratori delle cooperative sociali che si occupano della raccolta dei rifiuti a Castelbuono

Per superare la precarietà e rendere efficiente il servizio di raccolta dei rifiuti. Preoccupati dall’intervento di presentazione della relazione conclusiva (estratto di cui sotto) sull’inchiesta dei rifiuti in Sicilia

del Presidente della Commissione On. Fava

VENERDI’ 31 luglio alle ore 17,30 nei pressi dell’Oasi Ecologica di Piano Marchese

INCONTRIAMO i lavoratori delle cooperative sociali che si occupano della raccolta dei rifiuti a Castelbuono

Per il Coordinamento

Il Segretario Vincenzo Capuana

ATTI PARLAMENTARI

Estratto intervento di presentazione della relazione conclusiva – Inchiesta sui Rifiuti in Sicilia-

Presidente Commissione On. Fava

“Quello che ci dicono le inchieste, quello che ci dicono le amministrazioni, quello che ci dicono tutti i soggetti che noi abbiamo compulsato e che non solo abbiamo ancora un terzo di comuni che procedono con affidi diretti senza gara d’appalto, ma che attraverso l’affido diretto e comuni trasformati tutti in piccole minuscole pulviscolari stazioni appaltanti, noi abbiamo un significativo ingresso della criminalità organizzata all’interno del servizio di raccolta dei rifiuti. Decine di inchieste ce lo testimoniano e soprattutto ce lo testimonia la linearità di questo processo che evitando la gara di appalto rende possibili con affidi diretti e proroghe l’individuazione della ditta che va premiata o della ditta degli amici che vanno premiati e questo resta il servizio di raccolta dei rifiuti per un terzo dei comuni siciliani. Concludendo, signor Presidente, io credo che anche mettendo da parte gli episodi più gravi e più clamorosi quelli su cui c’è stata un’attenzione specifica dell’Autorità giudiziaria che è stata dimostrata anche in sede penale l’esistenza di pratiche corruttive, la sensazione che l’intera governance dei rifiuti sia stata permeabile, colleghi scusate, a un sistema di interferenza.”