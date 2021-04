Il PD Sicilia chiede le dimissioni del Presidente Musumeci. Il circolo di Castelbuono aderisce

Il Partito Democratico siciliano esprime sgomento e preoccupazione per la grave situazione sanitaria che la Sicilia sta vivendo in questi giorni, le cui responsabilità politiche sono da addebitare alla gestione dell’emergenza Covid da parte del governo regionale e, in particolare, del Presidente Musumeci, nella veste di commissario straordinario per l’emergenza.

Grave situazione sanitaria generata dall’incapacità del governo regionale di fornire dati attendibili e la tracciabilità degli stessi, a cui si aggiunge la presunta falsificazione dei dati relativi ai contagi ed ai decessi da Covid-19 in Sicilia, oggetto di un’indagine che ha portato alle dimissioni dell’Assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Nel ribadire la fiducia nel lavoro della magistratura come anche il rispetto del principio di presunzione di innocenza, è necessario sottolineare le responsabilità politiche che gravano sul governo regionale e sulla maggioranza che lo sostiene, per una vicenda che ha offuscato, ancora una volta, l’immagine della Sicilia a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto ha minato il rapporto di fiducia tra siciliani ed istituzioni nel momento più difficile della nostra storia.

Per firmare la petizione occorre collegarsi a questo link