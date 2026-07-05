Il pilota castelbuonese Vincenzo Campo torna alle gare e conquista il podio a Lonato

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Dopo un periodo di assenza dalle competizioni di alto livello, il pilota castelbuonese Vincenzo Campo è tornato in pista nel Campionato Italiano ACI Karting Legend, conquistando un ottimo terzo posto nella Finale B sul circuito di Lonato del Garda.

Un risultato ottenuto al termine di un weekend particolarmente impegnativo, grazie anche al lavoro svolto dal team Maccaferri Racing, dal meccanico personale Mirco Giberti e dal motorista Alessandro Maccaferri.

Il venerdì è stato caratterizzato dalle difficoltà dovute al lungo periodo senza allenamenti, che hanno reso ancora più impegnativo affrontare un tracciato tecnico come quello di Lonato, reso ancora più difficile dalle alte temperature.

Sabato la situazione sembrava migliorare, ma la rottura del telaio da gara ha compromesso il prosieguo del weekend. Campo è stato costretto a utilizzare un altro telaio, fermo da circa tre anni. In qualifica ha ottenuto il 17° tempo nel proprio gruppo, mentre nella manche, quando occupava la 13ª posizione, è stato costretto al ritiro a causa di un guasto tecnico, finendo così nella Finale B.

Nella Prefinale B ha conquistato un ottimo secondo posto, confermandosi poi con il terzo posto nella Finale B e chiudendo il suo rientro alle competizioni con un podio.

Vincenzo Campo ha voluto ringraziare il Comune di Castelbuono per il sostegno alla trasferta e la sua scuderia, Armanno Corse, per il supporto ricevuto.

Commentando il weekend di gara, il pilota ha dichiarato:

“È stato un weekend difficile. Conquistare un podio è sempre una soddisfazione, ma resta un po’ di amarezza per i problemi tecnici che abbiamo dovuto affrontare: il telaio da gara si è rotto e il ritiro nella manche mi ha impedito di giocarmi l’accesso alla Finale A, che sarebbe stato un bel traguardo per il mio rientro. Le corse sono anche questo e bisogna accettarlo. Ringrazio il mio team, che ha svolto un lavoro straordinario. Ci è mancato soltanto un pizzico di fortuna.”