Il pilota castelbuonese Vincenzo Campo tra i protagonisti dell’Europeo Karting Sordi

Nuovo importante risultato per Vincenzo Campo, che si conferma tra i migliori piloti karting al Campionato Europeo Karting Sordi – European Deaf Karting Championship 2025, svoltosi sulla pista di Franciacorta (Brescia).

Nella giornata di venerdì, dopo una serie di manches combattute, Campo conquista l’accesso alla finale C, dove parte dalla quinta posizione e, con grande esperienza e determinazione, riesce a salire fino al terzo posto. Una gara intensa, in cui il pilota castelbuonese ha difeso con grinta la sua posizione dagli attacchi serrati degli avversari.

Il sabato, dedicato alle gare a squadre nazionali, ha visto l’Italia lottare per le prime posizioni. Campo si distingue in una batteria conquistando un ottimo quarto posto e realizzando il giro veloce della gara, anche grazie al perfetto gioco di squadra con i compagni.

I punti conquistati gli valgono l’accesso alla finale B, dove scatta dalla seconda posizione. Dopo un ottimo avvio, riesce a portarsi in testa al secondo giro, ma un contatto con un avversario lo costringe fuori traiettoria, facendogli perdere posizioni e chiudere comunque con un buon quinto posto.

Nonostante alcune difficoltà e contatti di gara che hanno rallentato alcuni membri della squadra, l’Italia chiude al quinto posto assoluto, mentre il titolo europeo va all’Inghilterra, seguita dalla Germania.

Campo, ancora una volta, ha dimostrato di essere tra i migliori interpreti del karting internazionale riservato ai piloti sordi, confermando la sua costanza e competitività.