Il polizzano Giuseppe Giampapa eletto nuovo Mini Presidente del Parco delle Madonie

La cerimonia si è svolta nell’aula del consiglio del Parco delle Madonie, alla presenza dei Mini Sindaci dei Comuni del Parco, accompagnati dai rispettivi referenti d’Istituto, dalla Dirigente della scuola capofila, prof.ssa Maria Grazia Di Gangi, e dalla referente nazionale del progetto, prof.ssa Giuseppina Abbate, a testimonianza del respiro ormai ampio e strutturato dell’iniziativa. Ha presieduto il presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello.

Giuseppe Giampapa è alunno della scuola secondaria di primo grado di Polizzi Generosa, afferente all’Istituto Comprensivo “Castellana S. – Polizzi G. – Alimena”, scuola capofila del progetto nazionale dei Mini Sindaci dei Parchi d’Italia.

A commentare l’iniziativa è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, prof.ssa Maria Grazia Di Gangi, che ha sottolineato il valore educativo del progetto:

«Si tratta di un percorso di cittadinanza attiva che coniuga educazione alla legalità, partecipazione democratica ed educazione ambientale. Attraverso queste esperienze intendiamo trasmettere agli studenti il senso di cura e di appartenenza al territorio, promuovendo la valorizzazione del Parco delle Madonie e, più in generale, dei patrimoni naturali. L’elezione del Mini Sindaco rappresenta inoltre un momento significativo per avvicinare i giovani alle istituzioni e alla conoscenza della nostra Costituzione».

A esprimere apprezzamento per il percorso e per l’elezione è anche il Presidente del Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ha dichiarato:

«Il progetto dei Mini Sindaci rappresenta una delle esperienze più alte di educazione civica e ambientale del nostro territorio: qui si formano cittadini consapevoli, capaci di guardare al futuro con responsabilità e visione. A Giuseppe Giampapa rivolgo le mie più vive congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per questo percorso che intraprenderemo insieme, con entusiasmo e senso delle istituzioni. Desidero inoltre esprimere un sincero ringraziamento al Dirigente scolastico, ai docenti e a tutti gli alunni per l’impegno, la passione e la qualità del lavoro educativo che, anno dopo anno, contribuisce a rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità».

Il progetto, avviato nel 2000, giunge oggi alla sua ventiseiesima edizione, pur con una sospensione durante il periodo pandemico, consolidandosi come rete nazionale di scuole impegnate nella formazione civica delle nuove generazioni.

Elemento qualificante dell’iniziativa è il convegno itinerante annuale, previsto per il mese di maggio, che coinvolge le istituzioni scolastiche aderenti. L’edizione di quest’anno si terrà nuovamente a Castellana Sicula e interesserà diversi comuni del territorio madonita, tra cui Petralia Soprana, Blufi, Bompietro e Petralia Sottana. Tema centrale dei lavori sarà “Trame di Pace”.

Con l’elezione di Giuseppe Giampapa si rinnova così un’esperienza educativa di alto profilo, capace di coniugare istituzioni scolastiche, territorio e valori civici, contribuendo alla formazione di cittadini attenti, partecipi e consapevoli.