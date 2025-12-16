Il Premio Castelbuono “suona la nona”. Al Museo Minà Palumbo sabato 20 dicembre l’edizione numero 9 della consegna dei riconoscimenti alle eccellenze castelbuonesi 

Il Premio Castelbuono suona la nona. La sala Morici del Museo naturalistico delle Madonie Minà Palumbo sabato 20 dicembre, con inizio alle ore 20,30, ospiterà la rassegna di consegna dei riconoscimenti alle eccellenze castelbuonesi.

Teatro dell’atteso evento torna ad essere il maestoso complesso San Francesco, autentico gioiello monumentale che ospita una delle realtà museali più importanti di Castelbuono. Sarà una serata all’insegna di quello che «è probabilmente il prodotto sociale e culturale di una condizione ambientale, di un complesso di superiorità che fa capo all’orgoglio di appartenere a una comunità concentrata, per secoli rimasta autonoma e autosufficiente, e perciò preservata da processi di “contaminazione” e da spinte evolutive esogene, non sofferte e maturate» come ha definito la castelbuonesità Mario Alfredo La Grua nel suo libro “Polittico Castelbuonese”.

La manifestazione, ideata e creata nel 2012 dal giornale periodico locale “Suprauponti”, è organizzata dall’associazione culturale Trameventi ETS con il patrocinio del Comune di Castelbuono, e torna ad assegnare per l’edizione numero 9 i riconoscimenti che premiano la bravura di quei castelbuonesi capaci di guardare al futuro senza smettere di coltivare la memoria, proponendosi per costruire insieme un domani migliore, forti, per appartenenza territoriale, del sentimento d’amore per la loro terra che li accomuna.

L’elenco dei premiati è ricco di personalità di primo piano nei rispettivi settori di appartenenza. I riconoscimenti andranno a queste eccellenze castelbuonesi (tra parentesi la sezione del premio):

Maria Anna Cannizzaro (Giovane emergente), Castelbuono Classica (Arte e spettacolo), Massimiliano Città (Cultura), Emilio Appiano (Amico del paese), Comitato Zahar e i Ragazzi di Azione Cattolica della parrocchia Sant’Antonino (ex aequo Sociale e solidarietà), CTA Fauni (Produttività), Vincenzo La Franca (Sport), Annamaria Mazzola (Politica), Antonio e Giuseppe Bonomo (ex aequo Arte del gusto), Loredana Prisinzano (Personaggio dell’anno). Un riconoscimento speciale andrà alla memoria del giovane Gabriele Allegra, scomparso recentemente in un tragico incidente stradale, ricordandone le grandi doti umane e quelle legate alla sua straordinaria creatività.

L’appuntamento di sabato sera 20 dicembre, condotto dall’affiatata coppia Marienza Puccia e Rosario Mazzola, sarà un mix celebrativo e di spettacolo che avrà come protagonisti artisti locali, sempre nel segno della castelbuonesità. Si esibiranno i ballerini della scuola di danza di Ezia Cumbo e Manuela Cicero e Peppe Barreca duetteranno, con la bravura e la maestria di sempre, pronti a regalare al pubblico presente intensi momenti musicali rendendo ancora più emozionante la serata.