Il presidente dell’Unione Madonie consegna i tablet inviati dal Ministro Provenzano alle scuole delle Madonie

Petralia Soprana – Continua il giro del Presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso per la consegna dei tablet donati dal Ministro Giuseppe Provenzano.

Dopo le Petralie, Gangi, Castellana Sicula e Alimena oggi è stata la volta di San Mauro, Pollina, Castelbuono, Isnello e Gratteri.

Ad accompagnare il presidente Pietro Macaluso c’era anche l’assessore dell’Unione Peppino Minutilla che è anche sindaco di San Mauro da dove è iniziato il tour. Ad attenderli presso l’Istituto di Pollina, oltre alla dirigente scolastica Antonella Cancila assieme agli studenti e ai docenti, c’era anche il neo sindaco Pietro Musotto, la giunta e il parroco Don Alessio Corradino. A Castelbuono l’assessore Annalisa Cusimano e la dirigente Francesca Barberi assieme agli alunni e ai docenti. Ad accoglierli a Isnello c’era l’assessore Anna Agostara assieme al mini sindaco e ai docenti così come a Gratteri dove ad accogliere Pietro Macaluso e Peppino Minutilla c’era il vice sindaco Antonella Porcello con i rappresentanti degli alunni e dei docenti.

Si tratta dei tablet che nelle settimane scorse l’Unione dei Comuni “Madonie” ha ricevuto in donazione da parte di Amazon per il tramite del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e che la Giunta ha deciso di assegnare interamente alla popolazione scolastica.