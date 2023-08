Il presidente Giuseppe Vaccaro si è dimesso. Sotto la sua guida ottenuti risultati storici. Per la Supergiovane Castelbuono si chiude un ciclo

“Ragioni strettamente personali mi portano a dover chiudere qui il mio percorso insieme alla Supergiovane Castelbuono”. Con queste parole il presidente Giuseppe Vaccaro si è dimesso dalla carica più alta del sodalizio madonita.

Si chiude un ciclo lungo 5 anni. Una cavalcata incredibile che ha visto la Supergiovane Castelbuono conquistare la vittoria della Coppa Italia di Promozione lo scorso 14 maggio sotto la guida di Vaccaro. Sono stati anche anni difficili come quella della pandemia per il Covid.

Il suo grande e generoso lavoro, il suo impegno quotidiano a favore della squadra, la sua correttezza morale, riconosciuta a pieno titolo anche dagli avversari, lasciano una eredità immensa alla comunità castelbuonese: la squadra di calcio pronta ad onorare la presenza in Eccellenza, il massimo campionate regionale.

In un post della pagina Facebook ufficiale della Supergiovane è stato scritto: “Al Presidente Vaccaro siamo tutti riconoscenti e lo saremo sempre. I motivi personali che lo hanno consapevolmente convinto a lasciare sono condivisibili e fanno parte del cicli naturali dello sport e della vita delle persone. Alla persona Giuseppe Vaccaro, al castelbuonese doc, all’appassionato di calcio che è, noi e tutta la comunità dice con grande commozione: grazie di cuore. La sua presidenza rimarrà scolpita nella storia di Castelbuono per i meriti sportivi che hanno dato lustro a tutta la comunità. Intorno a Peppe e tutta la sua famiglia ci stringiamo in un abbraccio di affetto, amicizia e somma gratitudine. Uomini di sport di questo livello sono difficili da trovare e per noi è stata una grande fortuna averlo alla guida in questi cinque indimenticabili anni. Grazie Presidente, ti vogliamo bene”.

Giuseppe Vaccaro ha aggiunto: “E’ un distacco doloroso anche per me che ho vissuto anni indimenticabili alla presidenza della Supergiovane Castelbuono alla quale auguro le migliori fortune sportive certo che saprà continuare a dimostrare come si possa essere protagonisti del calcio siciliano pur rappresentando un piccolo centro”.

Nei prossimi giorni si riunirà l’assemblea dei soci della Supergiovane Castelbuono per la nomina del nuovo presidente.