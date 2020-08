Il Presidente Merlino presiede il suo primo Consiglio del Parco. Approvato rendiconto generale

Petralia Sottana – Primo appuntamento per il neo Presidente dott. Angelo Merlino al Consiglio del Parco delle Madonie riunitosi nella sede di Palazzo Pucci Martinez a Petralia Sottana. Nel corso della seduta il Presidente Merlino ha comunicato le prime attività poste in essere sin dalla sua nomina e i progetti futuri che saranno intrapresi. Il Consiglio ha altresì approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto generale della gestione 2019, documento contabile obbligatorio per l’Ente.

il Consiglio dell’Ente Parco delle Madonie composto di n. 17 membri e si riunisce (tranne in casi particolari) presso la sede dell’Ente in Petralia Sottana

Sottana (Sala Presidenza Palazzo Pucci Martinez). Le sedute sono pubbliche, tranne in casi particolari previsti dalla Legge. E’ così composto:

1) Presidente dell’Ente Parco

2) Presidente Provincia di Palermo

3) Sindaco di Petralia Sottana

4) Sindaco di Isnello

5) Sindaco di Polizzi Generosa

6) Sindaco di Geraci Siculo

7) Sindaco di Collesano

8) Sindaco di Cefalù

9) Sindaco di Gratteri

10) Sindaco di Castelbuono

11) Sindaco di Caltavuturo

12) Sindaco di Scillato

13) Sindaco di Petralia Soprana

14) Sindaco di Pollina

15) Sindaco di Castellana Sicula

16) Sindaco di Sclafani Bagni

17) Sindaco di San Mauro Castelverde

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore reggente Arch. Rosario Lazzaro

