Il programma degli eventi natalizi a Isnello

Il Comune di Isnello è lieto di presentare il proprio programma delle manifestazioni natalizie.

Un palinsesto di Comunità ricco di eventi, resi possibili grazie alla collaborazione e alla partecipazione di tanti, delle Associazioni come pure di cittadini volontari che si sono adoperati in vario modo anche per i decori e i presepi diffusi nel paese.

Spazio a diverse attività ricreative e culturali per tutta la famiglia.

Viene ripresa la Luminaria, la tradizione immemorabile della Vigilia di Natale, unica nel comprensorio madonita, sospesa lo scorso anno a causa della emergenza sanitaria, con l’auspicio concreto che le prossime Festività e il Nuovo Anno possano rappresentare una occasione di rinascita per tutti.

Presentazioni di libri e proiezioni di film, il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole, tornei sportivi, scambi di auguri sotto la caratteristica Torre Campanaria, l’esecuzione dei canti natalizi della tradizione siciliana a cura dei Folk Studio, un concerto gospel presso la splendida cornice della Chiesa dell’Annunziata del Coro Multietnico Gospel Project diretto dal Maestro Pietro Marchese, e per l’Epifania l’esecuzione di nuovo inno sacro per il Natale, inedito nella tradizione della culturale letteraria e musicale di Isnello, eseguito dal Coro Anima Gentis di Isnello e dalle Voci Bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo diretti dal Maestro Antonio Sottile e accompagnati dalla Storica Banda “F.Bajardi” di Isnello diretta dal Maestro G. Testa.

Questo e molto altro, vi aspetta ad Isnello per trascorrere delle vacanze natalizie all’insegna della cultura, delle tradizioni, dell’arte, della storia, senza dimenticare anche la buona tavola.

Si ricorda che, secondo la vigente normativa anti-covid19, si potrà assistere alle manifestazioni soltanto se muniti di Super Green Pass e dispositivi di protezione individuale anche all’aperto.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro