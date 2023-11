Il prossimo 4 novembre a Palermo sarà inaugurata all’esorcista di Castelbuono “Via Padre Matteo La Grua”

L’arrivo dell’intitolazione di una strada a padre Matteo La Grua, il noto esorcista di origini castelbuonesi scomparso nel gennaio del 2012, è imminente. La cerimonia per questo significativo evento avverrà il prossimo 4 novembre.

Il tratto di strada in questione si trova all’interno di Fondo Margifaraci, nella zona di Altarello e ospita il Centro carismatico Gesù Liberatore, fondato da padre La Grua su un terreno precedentemente confiscato alla mafia, sarà ufficialmente dedicato al sacerdote in questa occasione. L’annuncio di questo omaggio a padre La Grua fu fatto inizialmente dall’ex sindaco Leoluca Orlando, nel decimo anniversario della scomparsa dell’esorcista. Orlando definì padre La Grua una “indimenticabile guida spirituale per la crescita della città.”

Successivamente, il consiglio comunale ha votato a favore di una mozione, presentata dal consigliere Catia Meli, che ha poi portato all’intitolazione ufficiale della strada Fondo Margifaraci in onore di padre La Grua. L’atto è stato suggellato con la firma di Orlando.