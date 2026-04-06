Il Questore di Palermo sospende per dieci giorni la licenza di un locale pubblico di Cefalù

Il Questore di Palermo, a far data dal 2 aprile, ha sospeso per dieci giorni la licenza, per tenere pubblici spettacoli e trattenimenti danzanti, di una nota struttura ricettiva cefaludese.

Il provvedimento prende le mosse da un controllo effettuato, pochi giorni addietro, da personale della Polizia Municipale di Cefalù che aveva evidenziato irregolarità amministrative connesse ad un uso dell’autorizzazione concessa, non conforme alle prescrizioni di legge.

Gli esiti di tali controlli hanno consentito l’avvio di una istruttoria condotta dal personale della Polizia di Stato al termine della quale è stato emesso il provvedimento sospensivo, notificato dal Commissariato di P.S. “Cefalù”.

Già nel recente passato, la licenza dello stesso esercizio era stata sospesa a seguito della contestazione di talune irregolarità amministrative connesse alla somministrazione di sostanze alcoliche.

Tali provvedimenti ribadiscono come il focus della Polizia di Stato sia sempre puntato sulla sicurezza pubblica, sia in ambito metropolitano che provinciale e come esso si concretizzi attraverso un sistema condiviso del controllo del territorio e degli accessi ispettivi presso locali pubblici.