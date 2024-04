Il rendiconto delle offerte per la Madrice Nuova

È desiderio dei parroci Don Marcello Franco e Don Pino Vacca dar conto delle offerte che hanno raccolto nella questua quaresimale per i lavori della Madrice. Ringraziano di cuore quanti hanno voluto contribuire a questa prima raccolta.

Cassettina Madrice Vecchia: €190,00

Cassettina Madrice Nuova: €3.930,00 (in questa somma è incluso un assegno di €600,00)

Cassettina Sant’Antonino: €11.080,00 (Nella Cassettina abbiamo trovato una busta con una lettera anonima colma di apprezzamenti e incoraggiamenti, con una somma di €10.000,00).

Offerta Confraternite (Quarantore e buste per i lavori della Madrice): €2.750,00.

Offerte intenzioni sante Messe, dal mese di ottobre al mese di marzo, (Cassettina sacrestia) che i sacerdoti (don Santino, don Pino e don Marcello) hanno voluto versare per i lavori della Madrice: €2.565,00.

TOTALE RACCOLTA: €20.515,00

Aggiungono ancora i parroci che le cassettine sono state aperte dal Comitato per i lavori della Madrice insieme ai Sacerdoti. Rendiamo grazie a Dio per quanto raccolto! Non dimentichiamo che in questi monumenti c’è anche la nostra identità, la storia del nostro popolo e l’espressione della fede dei nostri padri. A questo primo impegno, ci auguriamo ne possano seguire altri.