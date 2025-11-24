Il Ristorante Palazzaccio di Castelbuono confermato Bib Gourmand 2026

Il Ristorante Palazzaccio di Castelbuono brinda a un nuovo traguardo: per il sedicesimo anno consecutivo è stato inserito tra i Bib Gourmand della Guida Michelin 2026. Un riconoscimento che conferma la qualità e la coerenza della sua proposta gastronomica, guidata dallo chef Sandro Cicero.

Il Bib Gourmand, simbolo della celebre guida rossa assegnato ai locali che sanno coniugare qualità e accessibilità, conferma ancora una volta la solidità dell’identità culinaria del Palazzaccio, capace di mantenere nel tempo standard elevati e un rapporto speciale con gli ospiti. Un brindisi dunque a un successo che non è solo professionale, ma anche umano: quello costruito giorno dopo giorno insieme ai suoi clienti.