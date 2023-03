Confermati per il dodicesimo anno di fila tra i Bib Gourmad di Michelin.

Tra 257 ristoranti in Italia con un buon rapporto qualità-prezzo secondo la Guida Michelin 2023 [ solo 7 in Sicilia!!! ]

https://guide.michelin.com/…/cas…/ristorante/palazzaccio

———-

Il Bib Gourmand è un riconoscimento prestigioso, che riguarda solo il 13% dei ristoranti in Guida (le Stelle MICHELIN sono il 19%).