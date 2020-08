Il servizio di Repubblica su “Orbita”. L’intervista a Gianfranco Raimondo

(di Giorgio Ruta – Repubblica.it) – L’Ypsigrock di Castelbuono si ferma, causa Covid, ma la musica continua, con tre tappe “satellite” a Cefalù, Isnello e Pollina. “Questa rassegna itinerante – raccontano Gianfranco Raimondo e Vincenzo Barreca, fondatori e direttori artistici di Ypsigrock – è la nostra risposta a chi ha voglia di musica dal vivo in sicurezza”.

Gianfranco Raimondo

Siamo andati a Isnello dove l’arpista elettronica Kety Fusco si è esibita all’osservatorio astronomico. Uno spettacolo, tra telescopi e mappamondi giganti. “Ci dispiace, invece, per quanto successo a Cefalù”, dicono gli organizzatori. Infatti, la questura non ha autorizzato, all’ultimo momento, il concerto in barca di Margherita Vicario: “Poteva essere affrontata diversamente. Lo spettacolo era visibile soltanto dalle imbarcazioni, non c’era rischio di affollamento a terra”, sostengono quelli di Ypsigrock.