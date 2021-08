Il servizio TGR su Ypsigrock Festival – [VIDEO]

Pubblichiamo in alto il servizio a cura di Giorgio Ruta andato in onda oggi su Rai 3 nel corso dell’edizione delle 14.00 del TGR. Il boutique festival di Castelbuono è iniziato ieri giovedì 5 agosto. A varcare l’Ypsi One Stage di piazza Castello la cantautrice italiana Miglio, i M0AA e Alec Ounsworth leader dei Clap Your Hands Say Yeah.

Degno di nota l’assoluto rispetto delle regole dei partecipanti tutti forniti di green pass o tampone da meno di 48 ore, il “popolo ypsino” ha assistito ai concerti per la prima volta nella storia del festival da seduto. Come lo stesso direttore artistico Gianfranco Raimondo ha affermato: “racconteremo anche questo”.