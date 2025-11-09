Il Servo di Dio Mario Restivo ricordato sul foglio liturgico La Domenica: “Il giovane poeta dell’anima”

Nel numero del 9 novembre 2025 del foglio liturgico La Domenica, edito dalle Edizioni San Paolo, è apparso un toccante articolo dedicato al Servo di Dio Mario Giuseppe Restivo (1963-1982), definito “il giovane poeta dell’anima”. Un tributo che ne ricorda la straordinaria profondità spirituale e la testimonianza di fede, nonostante la sua breve vita.

Restivo, giovane palermitano, fu poeta, scout e testimone di un’intensa vita interiore, nutrita dalla spiritualità francescana. Allievo del beato Pino Puglisi, sognava di diventare giornalista, ma la sua esistenza si interruppe tragicamente a soli 19 anni in un incidente automobilistico mentre si recava a Taizé.

Nel 2006, a Cefalù, è stato avviato il processo di beatificazione, promosso dai capi AGESCI di Palermo che ne avevano riconosciuto il profondo esempio umano e cristiano. Lo stesso papa Benedetto XVI, nel 2010, lo citò come modello per i giovani siciliani, indicandolo come testimone di una fede autentica e appassionata.

“Mario resta per sempre il giovane poeta che desiderava andare oltre, verso l’infinito, per conquistare, nell’amore per Dio e per gli altri, la vera felicità” – si legge nell’articolo pubblicato su La Domenica, che invita i lettori a conoscere meglio la sua figura anche attraverso il sito www.mariogiusepperestivo.it.

Un segno significativo che il suo esempio continua a parlare ancora oggi, ispirando tanti giovani a cercare la luce nella semplicità del servizio e nell’amore verso il prossimo.