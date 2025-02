Il sindaco Cicero: “Noi stiamo con  Papa Francesco”

Il Santo Padre dimostra di essere l’unico leader mondiale capace di difendere i valori fondamentali in cui dovrebbero riconoscersi le Democrazie occidentali. L’Europa è sempre stata la culla della Democrazia, come in passato veniva definita l’America del Nord. Con la sua coraggiosa e determinata lettera ai Vescovi degli Stati Uniti, Papa Francesco dimostra ancora una volta che senza eserciti, arroganza o ricatti, è possibile mantenere una statura morale capace di opporsi a coloro che calpestano i valori e i progressi sociali e culturali raggiunti dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.

I leader delle Nazioni Europee, degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone e persino alcuni dittatori del blocco sovietico e della Repubblica Cinese, nonostante la Guerra Fredda, sono riusciti a creare istituzioni come l’ONU, l’UNICEF, la Corte di Giustizia dell’Aia e molte altre. Queste istituzioni hanno permesso ai popoli di pianificare un futuro basato sulla solidarietà, l’accoglienza, il dialogo e l’integrazione, per un Mondo di Pace.

Negli ultimi anni, tuttavia, l’ascesa di leader che radicalizzano ideologicamente la loro posizione di destra e promuovono valori che antepongono gli interessi nazionali ha aumentato i conflitti non solo militari, come in Ucraina e Palestina per responsabilità di Russia e Israele, ma anche a livello globale, favorendo il terrorismo e una cultura dell’odio e della vendetta. Questo è inaccettabile per chi ha memoria storica e ha sempre avuto un ideologia che guarda al benessere dei popoli e al vissuto in Paesi che promuovono la cultura della pace e del dialogo.

Sentiamo quindi l’esigenza di prendere posizioni chiare. Come amministrazione comunale, abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio Comunale di Castelbuono e ai Capigruppo consiliari, invitando il Segretario Generale a predisporre una delibera per il prossimo Consiglio Comunale. Condividendo la lettera di Papa Francesco inviata ai vescovi degli Stati Uniti, esprimiamo la nostra solidarietà e sostegno. Consapevoli delle possibili ritorsioni economiche delle lobby delle armi e degli imprenditori sostenitori del Presidente Trump nei confronti del Vaticano, ci rendiamo disponibili a contribuire all’attività della Chiesa cattolica con un contributo annuo di 5.000€. È una cifra simbolica, ma chiara dimostrazione del sostegno di Castelbuono e delle sue istituzioni al percorso indicato da Papa Francesco.

Chiediamo a tutte le persone con coscienza civile di ribellarsi e speriamo che altri comuni, l’Anci, l’Uncem e l’Associazione delle Autonomie Locali prendano posizione e invitino i propri aderenti a schierarsi per un mondo di pace e solidarietà, intraprendendo, ove necessario, anche azioni eclatanti a sostegno di quei popoli e persone che stanno subendo atti di violenza, di discriminazioni e persino guerre o deportazioni.

Si trasmette in allegato la nota inviata al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capi Gruppo consiliari

Il Sindaco Mario Cicero