Il sindaco Cicero ribadisce: “un solo positivo COVID-19 a Castelbuono. Gli altri tamponi effettuati sono negativi”

Con un post diffuso su FB il sindaco Mario Cicero ha confermato che allo stato attuale a Castelbuono c’è un solo caso di positività al coronavirus. Nei giorni scorsi, tra i cittadini, si era infatti diffusa la voce di ulteriori casi. Il capogruppo Tumminello aveva pubblicamente chiesto al sindaco di chiarire sulla questione. In basso il chiarimento del sindaco pubblicato su FB:

Pensavo di intervenire sulla situazione sanitaria a Castelbuono, dovuta al Coronavirus, nel momento vi fossero comunicazioni serie da fare.

Non si può fare polemica strumentale sull’emergenza sanitaria; non sono questi gli argomenti che ci devono dare visibilità.

Da ieri sera ho ricevuto diverse telefonate dove mi si chiede di dare la corretta informazione; smentire l’allarme lanciato in modo superficiale e con una caduta di stile, che non meritano i ruoli istituzionali che ha ricoperto e che oggi ricopre, il Consigliere Tumminello.

Speravo che dopo le dovute rassicurazioni fategli di presenza, perché incontrato casualmente, avrebbe fatto la dovuta rettifica alle affermazioni fatte. Ho aspettato fino a questa sera, niente. Voglio rassicurare che a Castelbuono abbiamo un solo caso di contagio positivo, ( che non ha sintomi di febbre o altri malesseri, che ha rispettato i giorni d’isolamento), tutti gli altri tamponi fatti, anche a cittadini che abitavano già a Castelbuono, sono stati negativi. Tra ieri e oggi abbiamo avuto la notizia di altri 5 risultati negativi.

Stiamo sereni, rispettiamo le buone pratiche sanitarie consigliate, rispettiamo le indicazioni che vengono dati dalle istituzioni, solo cosi gradualmente possiamo rimettere in moto la vita sociale ed economica della nostra comunità. Infatti, dopo le campagne e gli orti, abbiamo autorizzato l’apertura degli autolavaggi, da mercoledì possiamo andare a fare visita ai nostri defunti, da precisare: noi non abbiamo aperto il Cimitero, abbiamo regolamentato con un ordinanza la fruizione di un luogo di Culto, cosa prevista nel D.P.C.M del 10 Aprile 2020. Tutto ciò per evitare assembramenti e possibili polemiche tra i Cittadini, all’entrata del cimitero. Posso assicurarvi, che mai abbiamo pensare di attivare questo metodo, per poter avere il controllo (poliziesco) di coloro che si recano al Cimitero. Chi ha delle turbe pisitiche può pensare ciò. Ritengo di avere ancora un po senso della decenza, e di sapere rispettare la vita privata dei cittadini di Castelbuono. Cittadini, continuiamo così, rispettiamo le buone prassi. Grazie sempre per la vostra collaborazione ed il vostro affetto.

Mario Cicero