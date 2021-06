Il sindaco ritorna sul luogo del delitto ma Castelbuono non meritava questo bis

Qualche giorno fa il sindaco Cicero scriveva sul proprio profilo Facebook un annuncio di offerta di lavoro, peraltro di un imprenditore rimasto anonimo, chiedendo agli interessati di essere contattato direttamente.

L’annuncio, chiaramente fuori norma nella forma e nella sostanza, suscitava una pioggia di critiche ma anche convinte condivisioni soprattutto da parte di sostenitori del sindaco.

Questo clamore a sostegno veniva commentato con un duro intervento della Costituente che sottolineava come a Castelbuono si stia ormai smarrendo il senso della retta via; simile concetto veniva espresso anche da Carmelo Mazzola – storico esponente politico e conoscitore del mondo del lavoro di questo paese – il quale sottolineava che quella parte della comunità così esprimendosi dimostra di non essere più in grado di dissentire verso atteggiamenti eticamente non condivisibili.

Dal canto suo il sindaco, incurante del fatto che azioni di questo tipo sono eticamente ancor più riprovevoli specie in procinto di campagna elettorale, non fa alcuna marcia indietro anzi, come da lui stesso scritto, ritorna sul luogo del delitto con un secondo annuncio di offerta di lavoro questa volta di un altro imprenditore sempre mantenuto strettamente anonimo.

Per di più, a questo secondo giro, il sindaco dà pure l’impressione di volere prendere persino in giro chi ha sollevato giustamente la questione etica di un politico che in prima persona si fa intermediario per conto di misteriosi imprenditori.

Così facendo, il primo cittadino ha dimostrato di non avere compreso dove sta la gravità del messaggio che sottintende alla sua azione di inusuale intermediario.

Infatti scrive nel secondo annuncio di offerta di lavoro che i cantieri sarebbero fuori Castelbuono, ritenendo che così il problema sia risolto, non capendo che non è il luogo di lavoro il problema.

Il problema è che non è concesso ad un sindaco come ad un altro politico qualsiasi offrire lavoro per conto terzi e nei poteri della carica rivestita. E su questo non si scherza, è una questione seria, e lo sarebbe stata anche e soprattutto a Castelbuono.