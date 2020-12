Il TAR sospende l’ordinanza impositiva tamponi. Il sindaco Cicero ne emana un’altra uguale o quasi

A 36 ore dalla sentenza del TAR che sospende di fatto l’ordinanza sindacale N. 140 che imponeva a tutti gli esercenti il commercio al dettaglio e all’ingrosso di certificare a cadenza mensile la negatività da COVID-19, mediante tampone e/o test sierologico, di tutto il personale impiegato nell’esercizio delle attività”, il sindaco Mario Cicero non ci sta.

Dunque il primo cittadino ha emanato oggi un’ordinanza in cui viene annullata la 140 ma al contempo viene ordinato ciò che già questa prevedeva, ossia l’obbligo di certificazione mensile per alcuni esercenti. Secondo quanto riportato nel testo dell’ordinanza odierna la N. 164, la sospensiva del TAR sarebbe sopraggiunta perché nella precedente non veniva precisata la durata dell’obbligo, che nella nuova è stato fissato al 31/12/2020.

Una scelta quella del sindaco che farà certamente discutere, sulla questione nei giorni scorsi erano intervenute le partite IVA interessate auspicando un maggiore dialogo, tuttavia il primo cittadino ha ritenuto di insistere sulla propria idea che a settembre aveva sollevato numerose critiche. In basso l’ordinanza 164.