Il terrorismo “rosso” negli anni di piombo. Laboratorio di Politica della Costituente

Torna il laboratorio di politica della Costituente per la Castelbuono di domani, con l’incontro di sabato 6 dicembre prossimo, che concluderà il ciclo autunnale/invernale 2025.

Il tema è un periodo doloroso e controverso della recente storia italiana, quello che è passato alla storia come “Anni di piombo”, e che ha visto protagonisti molti giovani provenienti dalla sinistra, mentre rimangono ancora appena delineate le connivenze dei cosiddetti poteri forti, ed è certa invece l’involuzione, voluta o meno, della società italiana a partire da quel periodo fino ad oggi. Ne parleranno la professoressa Lina Mazzola e il giovane studente universitario Emanuele Cannizzaro, per valorizzare le diversità di punti di vista e di angolazioni di analisi tra due diverse generazioni.

L’incontro si svolgerà sabato 6 dicembre nell’aula consiliare del comune alle 17,30 ed è aperto a tutti.

I cittadini sono invitati a partecipare.