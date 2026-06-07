Il VC5 Endurance Team di Vincenzo Campo conquista il secondo posto alla 13 Ore del Mediterraneo

Prestigioso risultato per il karting castelbuonese. Il VC5 Endurance Team, fondato e guidato dal pilota Vincenzo Campo, ha conquistato il secondo posto nella categoria Gentleman alla prestigiosa 13 Ore Endurance WEK Mediterraneo 2026, competizione internazionale disputata il 6 giugno sul circuito di Ispica, in provincia di Ragusa.

Per l’importante appuntamento endurance, Campo ha schierato un equipaggio competitivo composto da lui stesso, da Maenza e da La Barbera, giovane pilota romano considerato una delle promesse emergenti della disciplina e ormai punto fermo del progetto sportivo del team siciliano.

La gara è stata caratterizzata da una lunga battaglia nelle posizioni di vertice. Grazie a una strategia accurata e a una gestione tattica efficace, curata in particolare da Maenza, il VC5 Endurance Team è riuscito prima a difendere le proprie posizioni e successivamente ad attaccare la zona podio. Dopo aver occupato a lungo la terza posizione, la squadra è risalita fino a sfiorare il comando della corsa durante la fase dei pit stop, consolidando poi il secondo posto.

Nel finale non sono mancati i colpi di scena. Un team avversario era riuscito a superare la formazione di Campo a seguito di un’irregolarità commessa durante una sosta ai box. Al termine della competizione, però, i commissari di gara hanno accertato la violazione regolamentare e applicato la relativa penalità, restituendo così al VC5 Endurance Team il meritato secondo posto.

Si tratta del secondo podio consecutivo nelle prime due gare stagionali per la squadra castelbuonese, ma soprattutto del primo podio conquistato in una competizione internazionale, un risultato che conferma la crescita del progetto sportivo avviato da Vincenzo Campo.

Grande la soddisfazione del pilota-manager, che guarda con fiducia al futuro nel mondo delle gare endurance. Tra gli obiettivi del team vi è infatti l’ampliamento della struttura con la creazione di un secondo equipaggio e di una formazione “Academy” dedicata ai giovani piloti e ai debuttanti che desiderano avvicinarsi a questa specialità.

La stagione proseguirà ora con la partecipazione alla 4 Ore di Triscina, mentre è già allo studio la presenza alla prestigiosa 7 Ore di Vittoria, altro importante appuntamento del calendario endurance karting.