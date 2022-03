Il vergognoso attacco del gruppo politico Democratici per Castelbuono al libero pensiero di un privato cittadino

Ascolta l'articolo

Si resta incredibilmente sconvolti nel leggere quanto pubblicato dal gruppo politico Democratici per Castelbuono sulla propria bacheca Facebook. Sia chiaro, il punto cruciale di ciò che è stato scritto e pubblicato non riguarda questo blog, seppur è stata colta una nuova occasione per attaccarlo e accusarlo. Torniamo però al tema centrale.

All’indomani dell’assemblea pubblica con cui il suddetto gruppo politico aveva scelto per acclamazione l’unico candidato sindaco possibile, il libero professionista e cittadino castelbuonese avv. Gianfranco Raimondo si è permesso di esternare sulla propria bacheca Facebook il suo pensiero sull’opportunità di una tale sceneggiata, sollevando alcune riflessioni su un possibile conflitto di interessi da parte di alcuni partecipanti all’assemblea.

Apriti cielo! Non si è fatta attendere la risposta dei Democratici per Castelbuono, che hanno attaccato pesantemente l’avv. Raimondo, accusandolo, in maniera velata, di aver ricevuto incarichi lautamente ricompensati in passato e aggredendolo sul piano etico e morale. Sì, effettivamente ce lo ricordiamo l’incarico alla Castelbuono ambiente, se lo ricordano di sicuro i cittadini di come Raimondo abbia bramato e goduto quell’incarico, o forse ricordano più lo spirito di servizio con cui lo ha portato a termine, puntando al risparmio della spesa pubblica e mettendo in atto strategie per la raccolta differenziata che in quel periodo fecero incrementare significativamente le percentuali rispetto al passato.

Al di là di tutto questo, ciò che provoca profonda indignazione è l’atteggiamento di un gruppo politico che si definisce democratico, ma poi pretende di silenziare, di redarguire, di ammonire chi dissente, critica o valuta in termini etici comportamenti politici. Molti cittadini, nel recente passato, ne hanno fatto le spese e noi del blog ne siamo pienamente consapevoli. I Democratici per Castelbuono, ma anche il loro principale rappresentante, Mario Cicero, non perdono occasione per screditare CastelbuonoLive, che si tratti di un’assemblea, di un comizio o di una diretta streaming, di un post su Facebook (come in questo caso) il blog viene sempre citato come arma politica di qualcuno, prima del gruppo politico Castelbuono in comune, ora della Costituente per la Castelbuono di domani, ma altri ce ne potrebbero stare in futuro (a seconda delle esigenze dei democratici). Per la verità, ci è sembrato in più occasioni che i democratici e il sindaco abbiano goduto dei benefici di una certa stampa amichevole o di recentissimi blog locali creati ad arte, ma di sicuro sarà stata solo una nostra impressione senza fondamento.

Ai nostri concittadini, alle migliaia di lettori, diciamo che CastelbuonoLive è schierato solo dalla parte della verità e se la verità scomoda fa male al politico di turno questo non è un problema nostro.

Riflettano i cittadini se il lavoro fatto in questi dieci anni dal blog ha avuto lo scopo di orientarli politicamente oppure di informarli istantaneamente di qualunque fatto e notizia, di renderli più consapevoli e preparati.

Ai Democratici per Castelbuono chiediamo come mai negli ultimi cinque anni ci avete estromessi dal ricevere i vostri comunicati stampa, mentre ora in maniera alquanto poverina siete tornati a inviarceli nuovamente. Per la verità ce li inviaste pure durante la scorsa campagna elettorale per poi, all’elezione del sindaco Cicero, interrompere per cinque anni e riprendere guarda caso da circa un mese. La dignità e la coerenza queste sconosciute.

Ai nostri concittadini con umile spirito di servizio proponiamo una domanda interiore: “Vi è mai capitato di provare paura o disagio nell’esternare pubblicamente il vostro pensiero critico su fatti e scelte politiche?”

Se la risposta è sì allora: “Houston abbiamo un problema” …di libertà.