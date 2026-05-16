Il Vescovo di Cefalù incontra Papa Leone

Nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, il Vescovo di Cefalù, S.E. Mons. Giuseppe Marciante, è stato ricevuto in udienza privata da Sua Santità Papa Leone XIV. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per l’intera comunità diocesana, rinsaldando il legame tra la Chiesa locale e il Successore di Pietro.

Durante il colloquio, Mons. Marciante ha illustrato al Santo Padre il volto della Chiesa Cefaludense, soffermandosi in particolare sul cammino sinodale, l’impegno missionario e la collaborazione con le Diocesi di Obala e Maroua-Mokolo in Camerun.

Un incontro chiesto dal Vescovo di Cefalù per raccontare anche il tema cruciale dello spopolamento delle Madonie, descrivendo le fragilità delle aree interne. Mons. Marciante ha affidato al Pontefice le preghiere e le speranze del popolo madonita, facendosi portavoce, in particolare, delle istanze delle nuove generazioni che desiderano restare nella propria terra.

“Ho portato al cuore del Papa il desiderio dei nostri giovani di essere protagonisti del domani senza dover necessariamente emigrare,” ha sottolineato il Vescovo. “Sua Santità ha ascoltato con paterna sollecitudine, incoraggiando la nostra Chiesa e assicurando la Sua preghiera. Mi porto dietro la certezza che Roma non è lontana: il Papa cammina con noi, condivide le nostre fatiche e le nostre speranze”.

Al termine dell’udienza, il Vescovo Marciante ha rivolto al Pontefice l’invito a visitare in futuro la Diocesi di Cefalù.

Il cammino sinodale diocesano riparte dunque da questo incontro, rinvigorito dalla “carezza” del Santo Padre e dalla consapevolezza che la realtà cefaludense è guardata con attenzione e tenerezza dal cuore della Chiesa universale.