“Il viaggio”. In PUTIA la mostra di Luca Savettiere per la VI edizione di Castelbuono Classica

Per la sesta edizione di Castelbuono Classica si rinnova l’impegno di Putia Art Gallery che ogni anno offre una sua cornice al Festival, accostando un artista alla rassegna. Come già annunciato, quest’anno a dare una veste grafica è il lavoro di Luca Savettiere, fotografo di Palermo con cui PUTIA da anni vanta una stimolante collaborazione.



Il lavoro di Luca Savettiere è centrato principalmente sul paesaggio, soprattutto quello urbano, che spesso diventa uno strumento di indagine sociologica.Alla luce degli eventi che stiamo vivendo e del percorso di consapevolezza che il COVID-19 sembra aver sollecitato in molti, il progetto scelto per la mostra in Putia Art Gallery – curata da Stefania Cordone – parla invece del “Viaggio“, reale e metaforico, personale e collettivo, attraverso gli scatti che l’artista ha fatto nel 2018 a Cuba, Paese ricco di storia e contraddizioni, che sembra racchiudere in sé le innumerevoli sfumature della natura umana.A maggior ragione in un periodo come questo, in cui la possibilità di viaggiare, di scoprire altri luoghi e culture, è contingentata e in alcuni casi inibita del tutto.



Pur nella quasi totale assenza della figura umana, se ne sente l’impatto nel paesaggio ritratto, e ciò apre a delle riflessioni che si muovono su più livelli.La relazione tra uomo e ambiente; lo spazio esterno come metafora dello spazio interiore; i luoghi come scrigni di memoria ecc. Sono queste solo alcune delle possibilità che offre il lavoro del nostro artista con cui si avrà la possibilità di un confronto in occasione dell’apertura della mostra, domenica 16 agosto, in Putia Art Gallery.

Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid-19, non ci sarà un vero e proprio vernissage. Ma a partire dalle 19 sarà possibile chiacchierare con l’artista organizzando la visita in galleria a gruppi di max 5 persone per volta.

Il ViaggioMostra personale di Luca SavettiereA cura di Stefania Cordone

> OPENING domenica 16 agosto ore 19

PUTIA art galleryCortile Poggio san Pietro, 3 bisCastelbuono (PA)

Luca Savettiere. Ph. Elena De Francisci