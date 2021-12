ilSole24ore, la storia di Fiasconaro in un docufilm su Discovery Italia

In onda sul canale Food Network canale del gruppo Discovery Italia dal 22 dicembre racconta l’azienda siciliana. Prima di una miniserie dedicata alle Eccellenze siciliane

(Di Nino Amadore – ilsole24ore) – Una storia imprenditoriale che è diventata simbolo dell’eccellenza siciliana e che ora diventa un film. Anzi un docufilm. Parliamo dei Fiasconaro, i tre fratelli (Nicola, Fausto e Martino) di Castelbuono in provincia di Palermo ma sullo sfondo il racconto porta in primo piano il padre Mario, uomo di grandi intuizioni, prima barista e poi perno di servizi di catering in tutta l’area delle Madonie. Un uomo con idee modernissime ma che, all’inizio, stenta ad accettare le proposte di un giovane Nicola che, forte di frequentazioni e studi da pasticcere, gli propone di produrre a Castelbuono il panettone.

Questa storia inaugurerà la serie televisiva Eccellenze di Sicilia, in anteprima streaming su Discovery+ e dal 22 dicembre su Food Network (Canale 33). Fiasconaro è protagonista della prima puntata della mini serie, prodotta da Milano Produzioni con la regia di Tiziana Martinengo per Discovery Italia, dedicata alle storie di tre realtà dolciarie siciliane che hanno avuto successo nell’alta pasticceria: l’azienda madonita è proiettata verso la terza generazione di maestri pasticceri ma oggi è guidata da Fausto responsabile dello showroom, Martino a capo dell’amministrazione e Nicola pluripremiato primo pasticciere, ambasciatore delle eccellenze siciliane nel mondo e nominato Cavaliere del Lavoro dal 2020 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’articolo completo e l’anteprima del docufilm su ilsole24ore