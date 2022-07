Importante risultato della Costituente in Consiglio comunale: approvati due emendamenti al Bilancio

Ascolta l'articolo

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il 22 luglio scorso si è tenuto il Consiglio comunale i cui punti all’ordine del giorno, tra gli altri, erano: approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024; approvazione Bilancio di previsione 2022/24.

Per entrambi i punti, la Costituente ha preparato una serie di emendamenti e mozioni, a cura di tutti e quattro i consiglieri di Minoranza che, assieme ai gruppi di lavoro della Costituente, hanno preparato i contenuti esposti in Consiglio.

Si è fortemente stigmatizzato l’aumento delle indennità di funzione, a fronte della mancanza assoluta di volontà, da parte di questa amministrazione:

a) di ridurre il prelievo ai cittadini, come si evince dall’addizionale comunale all’IRPEF, mantenuta al massimo dello 0,8;

b) di discutere, con relativa calma, le tariffe TARI, con la scusa di un’urgenza ingiustificata.

A ciò, si aggiunga l’aumento della fascia oraria a pagamento per i parcheggi, senza adeguate garanzie per i residenti.

Nel corso dell’approfondimento sul Piano Triennale delle opere pubbliche, è stata offerta, dalla Costituente, la collaborazione a modificare il progetto di rifacimento dell’illuminazione pubblica, che l’amministrazione intende affidare a privati tramite project financing, con una progettazione a carico del Comune e la realizzazione in proprio affinché si persegua un utile a vantaggio del paese. La proposta è stata corredata da un’analisi economico-finanziaria, che dimostra le condizioni svantaggiose, per la collettività, del project financing.

Gli emendamenti al DUP (Documento Unico di Programmazione) erano 5: due riguardavano strumenti di politica giovanile (che sono passati come emendamenti al bilancio), uno sull’abbattimento delle barriere architettoniche al poliambulatorio di Sant’Antonino, uno su più efficaci metodi di raccolta differenziata, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, al fine di ottenere un maggiore guadagno dal conferimento negli impianti di destino, che consentirebbe un abbassamento delle tariffe TARI, uno sulla trasparenza politica legata alla verbalizzazione in Consiglio. Tutti bocciati, malgrado anche la Maggioranza ne avesse condiviso i contenuti. Segno di una non disponibilità alla collaborazione offerta dalla Costituente malgrado, a parole, si dica l’opposto.

La situazione è stata ribaltata dal risultato sugli emendamenti al Bilancio.

I due emendamenti su politiche giovanili, bocciati per il DUP, sono invece passati con i 4 voti a favore della Minoranza e l’astensione dei 7 consiglieri della Maggioranza presenti in Consiglio. Un’astensione incomprensibile (o, forse, comprensibilissima) che ha portato a questo risultato.

Un emendamento riguarda la tradizione dei carri di Carnevale, che si intende rilanciare con un contributo di 20.000 euro dalle casse comunali, affinché rinasca come messa a sistema del capitale umano castelbuonese del mondo dell’artigianato, non solo quello strettamente legato alla realizzazione materiale dei carri quali: falegnami, meccanici, elettricisti, ma dell’arte in generale che permetterà di corredare la sfilata dei carri con musiche originali, balli e costumi. Tale impostazione vuole valorizzare un’esperienza artistica che ha anche una grande valenza sociale, in quanto riunisce tanti giovani attorno a un sistema di valori e mira a rilanciare una tradizione che può rappresentare un volano economico.

L’altro emendamento intende lanciare una sperimentazione di coltura agricola innovativa, attraverso un sostegno politico all’imprenditoria giovanile, con un contributo di 15.000 euro. Nell’ambito del piano delle alienazioni degli immobili comunali, si propone di affidare un terreno ad una cooperativa giovanile, creata attraverso gli strumenti opportuni previsti dalla legge, per la coltivazione dello zafferano, un ambito dalle grandi opportunità di mercato e un ottimo investimento nel tempo.

Adesso la sfida della Costituente è riuscire a collaborare alla realizzazione delle proposte, auspicando l’accoglimento da parte dell’amministrazione del nostro fattivo e propositivo contributo.

Bocciata la mozione della Costituente per migliorare la qualità della diretta streaming

In coda, si segnala un fatto non meno importante: il gruppo di minoranza ha presentato una mozione per migliorare la qualità (finora pessima) della diretta streaming dei lavori consiliari: bocciata anche questa, inspiegabilmente. Fatto, questo, reso più grave dal mancato funzionamento dei microfoni; il pubblico presente in aula ha fatto fatica a sentire gli interventi e, peggio, a chi non è potuto venire è stato precluso il diritto di seguire, da casa, la diretta via internet (per quanto scadente fosse, allo stato attuale).

Se lo scopo dell’Amministrazione è quello di rendere trasparenti (e accessibili a tutti) i lavori consiliari, siamo ben lontani dall’obiettivo.